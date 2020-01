Defensoria aponta irregularidades e pedirá novas investigações sobre mortes no Fallet

Em reunião entre a Defensoria e a Comissão Arns, ocorrida nesta segunda-feira, foi definido o pedido ao MPRJ para que seja realizada uma nova apuração do caso com a colaboração dos órgãos e ajudar a esclarecer fatos omissos.

Segundo a Defensoria, que acompanha o caso desde o início, há irregularidades nas investigações e a ausência de informações nos laudos periciais, como por exemplo uma lesão não descrita no rosto de uma das vítimas e a falta registros fotográficos completos de todos os mortos na operação, principalmente na casa.

"Há uma série de lacunas, que estamos consolidando em um documento que pretendemos apresentar ao MPRJ. O Ministério Público faz, desde o início, o controle da investigação, não só fiscalizando o trabalho da Polícia Civil, mas também produzindo provas independentes . Confiamos que, em nome das famílias, poderemos pedir ao MPRJ a complementação de partes da investigação para chegarmos a um resultado mais imparcial e diligente possível para a Justiça", destacou a defensora Lívia Casseres.

Defensoria Pública e Comissão Arns se reuniram e pediram novas investigações sobre mortes de nove pessoas dentro de casa no Morro do Fallet, em fevereiro de 2019 - Divulgação

Ao ficarem a par do caso, a Comissão Arns se solidarizou com as famílias após ouvirem o relato sobre a abordagem da investigação. Eles também reafirmaram apoio à investigação para a apuração dos fatos em tempo hábil.



"Estamos acompanhando e cobrando a atuação para que esse caso não seja arquivado pelo juiz no momento em que os autos forem encaminhados. Pois isso pode simbolizar a impunidade, que os direitos humanos não são respeitados, o que seria uma barbaridade. Temos que agir com muita veemência na defesa da memória dos rapazes", afirmou o presidente da Comissão Arns, José Carlos Dias.

Participaram do encontro, pela comissão, o advogado e ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, que preside a entidade, o jornalista e ex-ministro dos Direitos Humanos Paulo Vannuchi, a antropóloga Manuela Ligeti e a jornalista Laura Greenhalgh. Eles foram recebidos pela 2ª subdefensora pública-geral Paloma Lamego e os defensores públicos Daniel Lozoya e Lívia Casseres, coordenadores do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh) e do Núcleo Contra a Desigualdade Racial (Nucora) da Defensoria. Também esteve presente um familiar das vítimas.

Na época, a Polícia Militar disse que todos os 13 mortos eram traficantes e que eles foram baleados após uma troca de tiros. A corporação concluiu a investigação interna dizendo que não houve "crime ou transgressão" por parte dos PMs do Choque na ação . As famílias das vítimas contestam a hipótese de confronto e dizem que os ocupantes da casa foram executados, pois tinham se rendido.

O DIA apurou que a perícia inicial verificou que apurou que a perícia inicial verificou que pelo menos 11 mortos durante a operação podem ter sido atingidos por disparos de curta distância, no peito e na cabeça . Segundo fontes, eles foram atingidos por mais de dois tiros cada. Os exames teriam indicado 'orla de tatuagem' nas vítimas, ou seja, resquícios de pólvora provenientes do cano da arma, o que indicaria que os tiros foram disparados de perto. A maioria dos jovens, entre 15 e 22 anos, seriam negros, acrescentou a perícia.

Nove pessoas foram mortas dentro de casa no Morro do Fallet. PM defende confronto, mas familiares das vítimas dizem que eles estavam rendidos e foram executados - Divulgação / Defensoria Pública





Na época, o governador do estado Wilson Witzel usou as redes sociais, ao lado do comandante da PM, o coronel Rogério Figueiredo, para dizer que a ação da corporação foi "legítima" "Aproveitei para reafirmar minha confiança na nossa PMERJ e dizer que a ação no Fallet Fogueteiro foi uma ação legítima da polícia para combater narcoterroristas que colocam em risco a vida da nossa população", declarou o governador.

Procuradas, a PM e a Secretaria da Polícia Civil ainda não se posicionaram sobre os questionamentos e pedidos de novas investigações da Defensoria e da Comissão Arns.