Homem é preso suspeito de roubar e atirar contra policial

Rio - Policiais da 59ª DP (Duque de Caxias) prenderam, nesta segunda-feira, um homem por tentativa de latrocínio contra um policial militar. O caso aconteceu no dia 29 de dezembro de 2019. O PM foi abordado por criminosos, enquanto dirigia no bairro Vila Meriti, em Duque de Caxias. O agente chegou a trocar tiros com os assaltantes e foi baleado na perna.



De acordo com os agentes da unidade, após o trabalho de investigação e de análise de imagens, eles identificaram o preso como sendo um dos autores dos disparos que atingiram o policial. Ele foi reconhecido pelo PM, que está internado no Hospital Central da Polícia Militar.