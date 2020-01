Jovem de 22 anos é vítima de bala perdida em bar de Copacabana

Rio - Um jovem de 22 anos foi vítima de bala perdida quando estava em um bar de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Felipe Fucs Mizrahy estava com amigos em um estabelecimento da Rua República do Peru, quando foi atingido na costas, na noite de sábado.

O jovem foi levado ao Hospital Copa D'Or. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, ele está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital com o quadro de saúde estável, conversando. A alta dele está programada para esta terça-feira.

Ontem, Felipe postou uma mensagem na rede social para tranquilizar familiares e amigos.

"Galera, estou bem! Prefiro que saibam por mim antes de distorcerem os fatos. Fui atingido por uma bala perdida nas costas, sábado, num bar em Copa. Estou internado desde então. Agradeço a todos que rezaram por mim. A bala não atingiu nenhum órgão vital, só fraturei a costela. Devo receber alta até quarta", escreveu Felipe, compartilhando uma imagem de um raio-x que fez no hospital.

A Polícia Militar disse que agentes do 18º BPM (Copacabana) ficaram sabendo que o jovem foi baleado e estiveram no Copa D'Or, no domingo, para constatar o fato. Ainda não há informações de onde partiu o tiro que atingiu o jovem.

O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana). "Diligências estão em andamento", a Polícia Civil resumiu, em nota.