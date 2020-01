Prefeitura iluminará os Arcos da Lapa em comemoração ao Dia Mundial de Visibilidade Trans

Rio - A Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio (Ceds) promoverá nesta quarta-feira, um conjunto de ações para celebrar o dia que marca o orgulho da Visibilidade Trans. Para Nélio Georgini, coordenador da Ceds, faz parte das politicas públicas de desenvolvimento humano dar visibilidade para luta contra a transfobia.

"A parcela T da comunidade LGBT ainda é a mais marginalizada, às pessoas trans e travestis encontram inúmeras dificuldades de inserção, seja no mercado de trabalho, ou em espaços sociais de convivência. Ainda existe um olhar marginal contra transexuais, temos que lutar pela conscientização sobre a identidade de gênero", afirma Georgini.



Veja a programação:



-Iluminação do Arcos da Lapa

Faz parte da ação, em conjunto com a Superintendência Regional do Centro, a iluminação dos Arcos da Lapa com as cores azul e rosa que, representam, a da bandeira trans.



- Apresentação de artistas trans no Espaço Catete Cultural

Uma programação gratuita no Espaço Catete Cultural, em parceria com o coletivo Baphos Periféricos, apresentará artistas trans da cena LGBT com uma extensa agenda, entre os convidados estão; o DJ Âojo, DJ Karina Gama e Banda Ayê. O evento ocorrerá das 16h: 00 às 21h:00, dia 29, na Rua do Catete, Glória, 97.