Suspeito de praticar 'saidinha de banco' é baleado na Tijuca

Rio - Um suspeito de assaltar um cliente de uma agência bancária, crime também conhecido como 'saidinha de banco', foi baleado por um policial militar de folga na tarde desta terça-feira, na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, equipes do 6º BPM (Tijuca) foram acionadas para verificar a ocorrência e, no local, os policiais foram informados um PM de folga interferiu em uma ação criminosa. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi ferido e um revólver calibre .38 apreendido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde. Segundo a corporação, a ocorrência está em andamento.