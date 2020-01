Rio - A Polícia Federal, em ação conjunta com o 32º Batalhão de Polícia Militar, apreendeu, na manhã desta terça-feira (28), cerca de 6 mil papelotes de cocaína na comunidade Nova Holanda, em Macaé.



Os policiais chegaram à droga, que estava escondida em uma caixa de alvenaria no interior de uma casa em construção na comunidade, através de uma denúncia anônima. Não havia ninguém no local.



Após a conferência e pesagem, totalizou-se 7,4 quilos da droga. Todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Macaé para continuidade da investigação.