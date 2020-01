Segurança Presente inaugura base em Madureira

Rio - O governador Wilson Witzel inaugurou, nesta terça-feira (28), uma base da Operação Segurança Presente no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio. A 22ª unidade do programa conta com 62 policiais militares fazendo o patrulhamento a pé, com motocicletas e viaturas diariamente, das 6h às 22h.

"O Segurança Presente aproxima a polícia da comunidade e gera oportunidade para egressos das Forças Armadas, além de trazer tranquilidade para que a população tenha o direito de ir e vir. O programa tem ajudado a combater a criminalidade nos locais onde funciona ", afirmou o governador.



A nova base do Segurança Presente fica na Avenida Edgar Romero. O patrulhamento vai cobrir a área comercial do bairro, como o Mercadão de Madureira, e ruas principais, como a Estrada do Portela, Conselheiro Galvão e Carvalho de Souza.



Durante a inauguração, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cleiton Rodrigues, falou sobre o conceito de polícia de proximidade da operação. "O programa é para estar junto à população, para dar apoio aos comerciantes para que eles possam vender suas mercadorias e as pessoas possam transitar com tranquilidade", destacou o secretário.





As bases



Os bairros e municípios já contemplados pelo programa são: Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Copacabana, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Vila Isabel/Grajaú, Bonsucesso e São Gonçalo.



Também estiveram na inauguração do Segurança Presente em Madureira os secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo, e de Esporte, Lazer e Juventude, Felipe Bornier.