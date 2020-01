Polícia prende ex-segurança do traficante FB

Rio - Agentes da 58ª DP (Posse) prenderam Luiz Felipe dos Santos Martins, também conhecido como Biro-Biro, na tarde desta terça-feira, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O homem é apontado ex-segurança do traficante de Fabiano Atanázio, o FB da Vila Cruzeiro.

Biro-Biro é suspeito de ser o autor de um homicídio cometido em Olaria, na Zona Norte do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).

Segundo a Polícia Civil, o crime teria acontecido quando Luiz Felipe ainda fazia parte da facção criminosa atuante na Vila Cruzeiro, também na Zona Norte, e exercia a função de segurança de FB, chefe do tráfico de drogas da comunidade.



Em 2012, FB foi preso por policiais da 25ª DP (Engenho Novo) em uma casa de alto luxo em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Ainda segundo a polícia, Biro-Biro fugiu após saber que era investigado pelo crime de homicídio e, depois de uma desavença com o atual chefe do tráfico do Complexo da Penha, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca. Luiz Felipe se escondeu na Baixada.