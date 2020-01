Rio - O desembargador Antonio Carlos Amado relator do caso do senador Flávio Bolsonaro, que está sem partido, na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, votou para anular, nesta terça-feira, a quebra dos sigilos bancário e fiscal do filho do presidente Jair Bolsonaro nas investigações do Ministério Público que apuram a existência de um esquema de “rachadinha” envolvendo o ex-assessor Fabrício Queiroz.

A sessão foi suspensa após o voto porque as outras duas desembargadoras, Suimei Meira Cavalieri e Monica Tolledo de Oliveira, que votariam pediram mais tempo para decidir se vão anular a quebra. De acordo com o tribunal, ainda não há data marcada para a retomada da sessão.