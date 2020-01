Sambódromo é multado em inspeção da Vigilância Sanitária

Rio - O palco do carnaval, o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, recebeu uma inspeção da vigilância sanitária, nesta segunda-feira. Segundo o órgão, técnicos das coordenadorias de Saúde, Alimentos, Engenharia e Ambientes Coletivos, da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, da Prefeitura do Rio, estiveram no local. Três multas foram aplicadas.

Durante a inspeção o local foi autuado duas vezes por falta de licença e uma por falta de higiene no preparo dos alimentos dos funcionários que trabalham no local. A rotulagem incompleta dos temperos e desconforto térmico, tanto na cozinha do canteiro de obras quanto no refeitório também foram analisadas. Os responsáveis foram notificados e receberam orientações para se adequarem às normas sanitárias.



A vistoria faz parte das ações prévias da Operação Carnaval que o órgão iniciou no último dia 21. Durante a fiscalização, as equipes verificam as estruturas de lugares como banheiros, vestiários e refeitórios, além de áreas de descartes de produtos e de abastecimento de água.

Galeria de Fotos Técnicos fazem vistorias em toda a estrutura do Sambódromo Prefeitura do Rio/NELSON DUARTE Técnicos fazem vistorias em toda a estrutura do Sambódromo Prefeitura do Rio/NELSON DUARTE Técnicos fazem vistorias em toda a estrutura do Sambódromo Prefeitura do Rio/NELSON DUARTE Técnicos fazem vistorias em toda a estrutura do Sambódromo Prefeitura do Rio/NELSON DUARTE Técnicos fazem vistorias em toda a estrutura do Sambódromo Prefeitura do Rio/NELSON DUARTE



A operação especial da Vigilância segue até o carnaval, com outras visitas na Avenida do Samba e em outros pontos de folia da cidade, de olho na prevenção de riscos à saúde pública.





Desfiles oficiais na Sapucaí A operação especial da Vigilância segue até o carnaval, com outras visitas na Avenida do Samba e em outros pontos de folia da cidade, de olho na prevenção de riscos à saúde pública.

Além das visitas prévias até o carnaval, durante os dias oficiais de eventos no Sambódromo, técnicos da Vigilância vão verificar os serviços e pontos de venda de alimentação e bebidas. A fiscalização inclui também o interior de camarotes, além de ambulantes, veículos de transporte de alimentos, bebidas e gelo, serviços de assistência à saúde e remoção de pacientes, serviços de interesse à saúde (manicures cabeleireiros, maquiadores, massagistas e outros), e ambientes coletivos (áreas de uso comum, sanitários, locais de descarte de resíduos e água de abastecimento). De 4 a 20 de fevereiro também serão inspecionadas as sedes das empresas fornecedoras de alimentação para o Sambódromo.







Capacitação - A Vigilância também vai promover cursos gratuitos de higiene na manipulação de alimentos para profissionais de vários segmentos que vão trabalhar no Sambódromo e no Terreirão do Samba. A qualificação é para ambulantes, garçons, chefs de cozinha, maitre, entre outros. Também haverá capacitação para manicures, cabeleireiras, maquiadoras, massagistas, body piercer e até tatuadores na modalidade procedimentos de beleza e estética que vão atuar na Avenida do Samba.







Ações educativas - Profissionais da Superintendência de Educação da Vigilância vão distribuir no Sambódromo folhetos com as principais dicas relativas ao consumo de alimentos para evitar riscos à saúde.