Morre PM que teve 70% do corpo queimado ao fazer manutenção em moto aquática

Rio - Morreu, na noite desta terça-feira, um policial militar que teve 70% do corpo queimado ao realizar manutenção em uma moto aquática em Angra dos Reis, na Costa Verde. Renato Marins Oliveira, 44 anos, estava internado há 13 dias em estado grave no Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na casa do policial, no bairro Parque Mambucaba, no dia 15 de janeiro. Marins sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. Ele chegou a ser atendido no Hospital da Praia Brava, em Angra, antes de ser transferido para o hospital especializado no atendimento a queimados na Baixada, onde morreu na noite desta terça-feira.

Em nota, a corporação lamentou a morte do policial. Marins era sargento e estava lotado no 28º BPM (Volta Redonda). Ele estava na Corporação desde 1998. O militar deixa esposa e filho.

Até o momento, não há informação de horário e local do sepultamento do militar.