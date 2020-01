Garçom é baleado em Copacabana após ser confundido com segurança

Rio - Um garçom, identificado como Francisco Josimar, de 33 anos, foi baleado de raspão nesta quarta-feira na Avenida Prado Júnior, em Copacabana, Zona Sul, no momento em que trabalhava no restaurante Cervantes, tradicional ponto gastronômico do bairro na Avenida Prado Júnior. De acordo com a Polícia Militar, criminosos tentaram assaltar uma filial das Lojas Americanas, ao lado de onde Francisco estava e, na ação, atiraram contra ele porque o confundiram com um segurança.

Os militares disseram ainda que equipes do 19º BPM (Copacabana) foram acionadas para ocorrência, mas, chegando ao local, os suspeitos já tinham fugido e a vítima tinha sido encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, por um taxista. A Polícia Civil procura por câmeras da região que possam localizar e prender os criminosos. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).

Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que o estado de saúde de Francisco é estável.

Um dos donos do estabelecimento, que não quis ser identificado, disse que a vítima trabalhava lá há pelo menos 10 anos e que está a disposição da polícia caso seja chamado para prestar depoimentos. O restaurante está funcionando normalmente.