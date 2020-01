Polícia prende homem suspeito de tentar matar vereador em 2017

Rio - Um homem, de 23 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quarta-feira em Araruama, na Região dos Lagos, suspeito de tentar matar Maurício Baptista Ferreira, vereador de Queimados, na Baixada Fluminense, no ano de 2017.

De acordo com a Polícia Civil, no mesmo dia da tentativa de assassinato, o criminoso também tentou matar a tiros o policial reformado José Nascimento Oliveira. Os disparos acertaram o cunhado do PM, Julio Cesar Ramires, de 37 anos, que morreu no local.

O criminoso estava foragido desde então. Ele foi preso e encaminhado a delegacia que investiga o caso, onde responderá por homicídio e tentativa de homicídio.