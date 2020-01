Integrante de grupo de pagode é assaltado junto com esposa grávida na Avenida Brasil

Rio - O baixista do grupo de pagode Nabalada, Maicom Paulucci, foi assaltado na Avenida Brasil, na altura da Favela Nova Holanda, na Zona Norte do Rio. O artista, que estava acompanhado da esposa grávida, teve seu carro levado juntamente com diversos pertences. O caso aconteceu no último fim de semana.

"Foi um susto muito grande pois no momento estava no celular falando com meu empresário, Marcelo. Eles pediram o telefone e nem perceberam que estava ligado, foi quando ele ouviu tudo do outro lado e sacou que era um assalto", conta o artista que viu sua mulher grávida entrar em pânico enquanto voltavam no trajeto que costumam fazer quando levam o tatuador da família em casa.

"Deus nos deu esse livramento eu só tenho que agradecer, vão os anéis e ficam os dedos", completou Maicom, que agradeceu a corrente de oração dos fãs, que movimentaram as redes sociais com mensagens de carinho, que ainda disse que os momento frente aos bandidos ainda estão em sua memória,

"Eles disseram: 'Perderam, fiquem quietos' e mandaram a gente olhar para baixo. Não olharmos para eles”, finalizou o artista.