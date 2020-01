Policial civil sofre tentativa de assalto e troca tiros com criminosos em Vila Valqueire

Rio - Um policial civil sofreu uma tentativa de assalto em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira. O agente reagiu quando quatro criminosos em um carro o abordaram em seu veículo, um Toyota Corolla, e anunciaram o roubo. Houve intensa troca de tiros, mas não há até o momento informações sobre feridos.

O caso aconteceu Avenida Jambeiro, na altura da Rua Cairuçu, por volta das 5h20. Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) foram chamados pelo agente após o tiroteio e comunicados por ele da tentativa de roubo. A perícia foi acionada para analisar o veículo da vítima, atingido por dois tiros no para-brisa e na porta do lado do motorista.

Relatos que circulam nas redes sociais apontam que um homem que estava próximo foi atingido de raspão, mas nem a PM nem a Polícia Civil confirmam até o momento que haja feridos.

O criminosos conseguiram fugir, de acordo com a polícia. A ocorrência foi registrada na 28ª DP (Campinho) como tentativa de roubo e o policia civil é ouvido na delegacia.