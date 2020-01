Saúde registra 153 baleados na rede estadual em janeiro

Rio - Entre os dias 1º e 25 de janeiro de 2020, as unidades de urgência e emergência da rede estadual atenderam 153 vítimas de perfuração por arma de fogo, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. As cidades de São Gonçalo, na Região Metropolitana, com 49 casos, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com 48, lideraram as ocorrências com baleados.





Os casos neste ano foram registrados da seguinte maneira:Hospital Estadual Alberto Torres (49), São Gonçalo, Região Metropolitana; Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (48), Duque de Caxias, Baixada Fluminense; Hospital Estadual Getúlio Vargas (23), Penha, Zona Norte do Rio; Hospital Estadual Carlos Chagas (20), Marechal Hermes, Zona Norte; Hospital Estadual Azevedo Lima (11), Niterói, Região Metropolitana; ; Hospital Estadual Roberto Chabo (2), Araruama, Região dos Lagos.