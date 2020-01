Três policiais militares ficam feridos após perseguição e confronto na Zona Norte

Rio - Dois policias da Segurança Presente de Bonsucesso e um policial militar do 22ºBPM (Bonsucesso) ficaram feridos, na manhã desta quinta-feira, durante uma perseguição e confronto na Avenida Leopoldo Bulhões, na Zona Norte do Rio.

Após denúncia de um roubo de carro em Bonsucesso, agentes abordaram um carro no bairro, mas o motorista não parou e tentou fugir. Houve confronto e policiais do 22ºBPM e da UPP Arará/Mandela foram chamados para a busca do carro. Segundo PMs, não houve prisões ou apreensões.

Os policiais foram socorridos e encaminhados ao Hospital Central da Polícia Militar, onde recebem atendimento médico.

Segundo relatos, um morador da comunidade do Mandela foi atingido na perna.