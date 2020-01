Dois suspeitos são baleados em tiroteio na Avenida Brasil

Rio - Dois suspeitos foram baleados durante uma perseguição policial na Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, os homens teriam praticados roubos na região do Complexo da Maré, também na Zona Norte, antes de serem abordados.

Ainda segundo a corporação,equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas para a ocorrência, que se desdobrou até o viaduto da Avenida Lobo Júnior. Chegando ao local, os policiais constataram que a ocorrência estava a cargo da 38ª DP (Vista Alegre).

De acordo com a Polícia Civil, agentes da distrital receberam denúncias sobre um grupo que assaltava na região. O veículo foi apontado por vítimas e darem ordem de parada, o suspeito que dirigia acelerou e bateu em outros veículos que estavam na via.

Houve troca de tiros e dois suspeitos foram baleados. Eles foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Até o momento, não há informações sobre estado de saúde deles.

Na ação, outros outros dois suspeitos foram presos e três pistolas foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na 38ª DP (Vista Alegre).