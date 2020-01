Homem é assassinado dentro de carro em Cabo Frio

Rio - Um homem, identificado como Clemir de Souza Brito, 62 anos, foi assassinado nesta quinta-feira na Rua 13 de novembro, no Centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com informações enviadas ao WhatsApp do DIA (98762-8248), dois homens que estavam a pé teriam atirado contra Clemir, que estava dentro de um veículo. Os criminosos fugiram.

Ainda segundo informações, a vítima era conhecida por ser empresário de algumas lojas localizadas na famosa Rua dos Biquínis, também em Cabo Frio.

Procurada, a Polícia Militar informou que equipes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionadas para checar a entrada de um homem no Hospital Central de Emergência (HCE), mas chegando a unidade de saúde, foi informado que Clemir tinha sido socorrido por uma ambulância mas não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Civil, que também esteve no local do crime, disse que foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte e que câmeras da região serão utilizadas para identificar os criminosos. A ocorrência foi encaminhada à 126ª DP (Cabo Frio).

Não foi informado o local e data do enterro da vítima.