Recorde de calor: termômetros chegam a 38,6°C nesta quinta-feira

Rio - Os termômetros da cidade registraram 38,6°C nesta quinta-feira, o recorde deste verão. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a forte temperatura foi registrada por volta das 13h, em Marambaia, na Zona Oeste da cidade.

Segundo o Sistema da Prefeitura, o Alerta Rio, o tempo ficará instável no Rio nesta quinta-feira, com predomínio de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas moderada a forte a tarde e a noite, podendo vir com raios. As temperaturas continuam elevadas, com máxima de 39°C.

Já chove em alguns locais da cidade, como Tijuca, Santa Teresa e Ilha do Governador.

O final da semana terá predomínio de céu parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuva isolada a partir da tarde da sexta-feira. No sábado até segunda-feira, a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento.