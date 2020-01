Menino é baleado na cabeça quando saía de festa na Zona Norte

Rio - Um menino, que não teve o nome divulgado, foi baleado na cabeça na noite desta quarta-feira, na Avenida Vicente de Carvalho, no bairro Vila Kosmos, Zona Norte do Rio, quando saía de uma festa.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. Ainda não há informações de onde teria vindo o tiro.

Em nota, a Polícia Militar disse que equipes do 41ºBPM (Irajá) foram a unidade de saúde onde o jovem está internado para verificar uma ocorrência. No local, os policiais foram informados que a vítima tinha sido ferida na Avenida Vicente de Carvalho. A PM ressaltou ainda que militares não realizavam operação na região no momento em que o menino foi atingido.

Já a Polícia Civil disse que o caso está sob investigação e que diligências estão sendo tomadas junto a testemunhas e exames periciais.

Cinco crianças baleadas em 2020

Com esse caso, o número de crianças baleadas este ano subiu para cinco, de acordo com o aplicativo Fogo Cruzado. A média é de um menor por semana.

O mais grave até então, aconteceu com Anna Carolina de Souza Neves, de 8 anos. A menina morreu depois que foi atingida na cabeça quando estava no sofá de casa , em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último dia 10.

Ainda segundo o aplicativo, em 2019, 189 pessoas foram vítimas de bala perdida ao longo do ano, 20 delas tinham até 12 anos (cinco morreram).