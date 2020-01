Casal suspeito de homicídio é preso em Queimados

Rio - Policiais da 55ª DP (Queimados) prenderam, nessa quarta-feira, em Queimados, na Baixada Fluminense, um homem e uma mulher, em cumprimento a mandados de prisão temporária, expedidos pela Justiça, pelo crime de homicídio qualificado.



Segundo as investigações, o corpo da vítima foi encontrado meses depois de seu desaparecimento, a cerca de dois quilômetros do último local em que foi visto com vida, em um dos dois poços encontrados pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), no município e que eram utilizados para ocultar cadáveres.



A motivação do crime seria questões ligadas a posse de terreno em que a vítima havia construído sua casa. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça.