Rio das Ostras - A Feira do Livro de Rio das Ostras tem atraído milhares de visitantes entre moradores e turistas, que escolhem a cidade para passar as férias escolares. Quem quiser adquirir literatura por bom preço tem até esta sexta, para passar no espaço instalado na Praça José Pereira Câmara, no Centro. A Feira fica aberta ao público das 10h às 22h.



Entre as bancas é possível encontrar mais de 3 mil obras de diversos gêneros, como terror, infantil, fantasia, autoajuda, história, medicina, jurídico, literatura brasileira, gastronomia, religioso, biografia, música, esoterismo, revistas, artesanato, livros para pintura, filosofia, crônicas, jornalismo, entre outros.



Best-sallers, como “O Pequeno Príncipe”, do francês Antoine de Saint-Exupéry e “O Príncipe”, do filósofo O Dia italiano Maquiavel, podem ser adquiridos por um bom valor. Autores brasileiros também têm seus livros na Feira, como Monteiro Lobato, Machado de Assis e Jô Soares.

A Feira do Livro é uma iniciativa da Associação Brasileira de Livros (ABL) com o apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura.