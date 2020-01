SuperVia tem problema na sinalização por causa de raios do temporal desta quinta

Rio - Os trens dos ramais de Belford Roxo e Saracuruna estão com os intervalos irregulares, na manhã desta sexta-feira, por causa de problemas na sinalização em Triagem, na Zona Norte do Rio. De acordo com a SuperVia, o incidente se dá por causa da incidência de raios na região durante o temporal que atingiu a cidade nesta quinta.

A concessionária diz que, por medida de segurança, os trens que passam pelo trecho podem ter que aguardar ordem para circulação.

"Técnicos trabalham desde a madrugada nos reparos de equipamentos para normalizar a situação no menor tempo possível. Os passageiros desses ramais estão sendo informados sobre a operação por meio do sistema de áudio dos trens e estações", a SuperVia informou.