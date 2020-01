PM da UPP Vidigal morre durante briga com policial do batalhão de Cabo Frio

Rio - Um PM morreu, no fim da tarde desta quinta-feira, durante uma briga com um outro policial, em Cabo Frio. De acordo com a Polícia Militar, o cabo Fábio Marcos Gomes da Silva, lotado na UPP Vidigal, na Zona Sul do Rio, foi baleado pelo sargento Serpa, que é do batalhão do município da Região dos Lagos (25º BPM).

A troca de tiros aconteceu pro volta das 18h, na Avenida Independência, próximo ao Shopping UNApark, no distrito de Tamaios. O cabo Gomes foi socorrido na UPA de Tamoios, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações se o sargento foi baleado.



De acordo com a ocorrência feita pelo 25º BPM, os dois militares, que estavam de folga, atiraram um contra o outro durante uma briga de trânsito. Mas moradores da região contam que a discussão se deu por causa de uma disputa de um terreno no município.

A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o fato.