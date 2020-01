Mais de 100 árvores caíram durante o temporal com ventania que atingiu o Rio

Rio - O Corpo de Bombeiros registrou cerca de 115 cortes de árvores caídas em todo o estado do Rio durante o temporal com ventania desta quinta-feira. Somente na capital, 50 árvores caíram desde a tarde, segundo dados da Comlurb até 6h55 de hoje. Em alguns pontos, as quedas deixaram um rastro de destruição

Segundo ao companhia de limpeza, equipes seguem trabalhando para a remoção dos vegetais em vários bairros da cidade. De acordo com o Centro de Operações (COR), por volta das 7h, havia árvores caídas em Vila Isabel, Tijuca, Centro do Rio, Cidade Nova, Santa Teresa, Laranjeiras, Glória e Oswaldo Cruz. No Aterro do Flamengo, as grandes árvores arrancadas na raiz semelhavam a um cenário de passagem de furacão.

Árvores foram arrancadas pela raiz no Aterro do Flamengo durante temporal com ventania no Rio - Gustavo Monteiro

ALAGAMENTOS E FALTA DE LUZ

As chuvas de ontem causaram bolsões e alagamentos em várias ruas, queda de árvores e falta de luz em diversas regiões, como Tijuca, São Cristóvão, Maracanã e Santa Teresa. Segundo a Light, esses dois últimos bairros ainda estavam sem energia, no início desta manhã.

"A empresa reforçou seu efetivo para agilizar o trabalho, que é complexo para restabelecer o mais rápido possível a energia para os clientes", a Light informou.

As três linhas do VLT chegaram a ficar fora de operação e as sirenes da Ladeira dos Guararapes, no Cosme Velho, e Fazenda Catete, no bairro vizinho, foram acionadas.