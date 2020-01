Acidente deixa um homem morto na Ponte Rio-Niterói

Rio - Um homem ainda não identificado morreu em um acidente na Ponte Rio-Niterói, nesta sexta, às 17h30, no trecho da Grande Reta, sentido Rio. De acordo com a Ecoponte, concessionária responsável pela administração da via, um caminhão bateu na traseira da Kombi dirigida pela vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Duas faixas foram interditadas no local do acidente. As equipes da concessionária no local estiveram orientando o tráfego e aguardando a conclusão da perícia da Polícia Civil. Às 17h33, o trânsito era lento no sentido Niterói dos acessos à Grande Reta. No sentido Rio, a lentidão começou da subida do Vão à Grande Reta e na saída para a Avenida Brasil. O tempo de travessia ficou em 25 minutos.



Procurada, a instituição ainda não se pronunciou sobre a investigação do caso.