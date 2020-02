@PMERJ não para!

Criminosos da comunidade Nova Brasília (Niterói) são alvos de ação do #12BPM.

"Geleia", "Da Roça" e mais cinco integrantes do tráfico de drogas foram presos.

Duas pistolas , munições, um kit roni, rádios de comunicação e drogas foram apreendidos.#PMERJ #Atuante pic.twitter.com/TSJlemaGJc — PMERJ (@PMERJ) February 1, 2020

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam, na noite desta sexta-feira, sete homens suspeitos de integrarem o tráfico de drogas na comunidade Nova Brasília, em Niterói. Segundo a PM, dois traficantes apontados apenas como "Geleia" e "Da Roça" estão estre os presos.Segundo a PM, junto com os suspeitos, foram apreendidos duas pistolas com munições, um kit Roni, rádios e drogas.