Rio - Policiais militares do Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) realizam operação, na manhã deste sábado, no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. De acordo com a polícia, ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos.

PM realiza operação na manhã deste sábado no Complexo do Lins com apoio de um caveirão. #ODia pic.twitter.com/GDjJkmeYU4 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 1, 2020 Segundo relato de moradores, há intenso tiroteio desde 6h30 da manhã e a presença do caveirão da UPP na região.