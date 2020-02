Rio - Um homem foi encontrado ferido, após um confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na madrugada deste sábado, no Caju, Região Portuária do Rio. Segundo a PM, os agentes realizavam operação na comunidade.



A corporação informou que policiais foram recebidos a tiros ao adentrarem pela localidade conhecida como Iraque. Houve intenso confronto e após a estabilização do local os policiais encontraram o homem baleado. Com ele, os agentes também acharam uma pistola calibre 9mm acoplada com kit rajada capaz de fazer mais de 30 disparos de uma vez.



O ferido foi socorrido ao Hospital Geral de Bonsucesso. A ocorrência seguiu para registro na 19ª DP (Tijuca).