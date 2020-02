Rio - A Praça Antero de Quental, no Leblon, ganhou neste sábado (1°), uma área especial para cães. O Parcão foi montado pelo Rio Novo Olhar, programa coordenado pela Comlurb reunindo órgãos da Prefeitura e a iniciativa privada na recuperação de áreas degradadas, praças e espaços públicos de lazer, em parceria com a Superintendência da Zona Sul.

Galeria de Fotos Praça no Leblon ganha área especial para cães Divulgação Praça no Leblon ganha área especial para cães Divulgação Praça no Leblon ganha área especial para cães Divulgação Praça no Leblon ganha área especial para cães Divulgação Praça no Leblon ganha área especial para cães Divulgação

Apesar do forte calor, alguns cães já aproveitaram para brincar no primeiro dia do novo espaço exclusivo para eles. Jussara Macedo, coordenadora do Rio Novo Olhar, falou sobre a iniciativa: "Vendo os cães brincando aqui a gente tem a certeza do dever cumprido, de ter feito a coisa certa. Esse era um espaço que faltava aqui. Nossos garis artistas estão de parabéns", contou Jussara, ao lado do Superintendente Marcelo Maywald e de representantes de associações de moradores do bairro.O Rio Novo Olhar reaproveita troncos de árvores que estavam em risco de queda, restos de podas, pneus, pallets e diversos materiais que iriam para o lixo para confeccionar mobiliários e brinquedos para as praças. O novo Parcão recebeu cerca de eucalipto, rampas e argolas confeccionadas com pallets e pneus de bicicletas para os cães brincarem.Com esse espaço, já chega a 71 o número de praças e áreas degradadas e de lazer revitalizadas pelo Rio Novo Olhar desde o lançamento do programa, em março de 2017. O Programa está atuando atualmente em vários outros espaços de forma simultânea, entre eles, a Praça Almirante Júlio de Noronha, no Leme, Praça Trinas Fox, em Bangu, Praça Edmundo Bittencourt, em Copacabana, Praça Esmeralda e Praça Espera Feliz, em Inhoaíba.