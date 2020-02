Mais de 9 mil pessoas imunizadas no Dia D

Rio - Mais de nove mil pessoas se vacinaram no Dia D contra o sarampo no Estado do Rio, neste sábado, segundo levantamento parcial. A próxima ação será terça-feira, das 8h às 14h, nas unidades itinerantes de vacinação da Secretaria de Estadual de Saúde (SES), nos seguintes locais: Santa Cruz (Pracinha da Rua Felipe Cardoso), Pavuna (Praça Copérnico), Nova Iguaçu (Praça de Vila de Cava), São Gonçalo (Praça Doutor Luiz Palmier) e Saquarema (Praça de Jacone).

A ação ocorreu em 92 cidades e a SES atuou em cinco pontos com caminhões volantes, em Nova Iguaçu, São João de Meriti, Quinta da Boa Vista, Niterói e Leme.

O Dia D teve por objetivo mobilizar a população e aumentar a cobertura vacinal. A expectativa é imunizar 3 milhões de pessoas durante toda a campanha, incluindo crianças e adultos, com idade entre seis meses a 59 anos.

O gari Antonio Carlos da Silva, 37 anos, da Pavuna, aproveitou a campanha para se imunizar contra o sarampo. "Fiquei sabendo que haveria e compareci. Quero segurança e ficar imune contra a doença", disse.

No Leme, um dos pontos de vacinação do governo do estado, doze profissionais, entre técnicos e administrativos, atenderam a população. Para o médico da SES, Alexandre Chieppe, o evento atingiu a meta traçada pelo governo.

“A procura foi boa e conseguimos mobilizar a população em um horário adequado de vacinação. Além dos postos de saúde, os caminhões itinerantes da secretaria e as doses aplicadas nos quarteis dos Bombeiros colaboraram ainda mais com o Dia D”, declarou Chieppe.

SARAMPO

O sarampo é transmitido por meio da fala, da tosse e do espirro. Os principais sintomas são mal-estar geral, febre, manchas vermelhas que aparecem no rosto e vão descendo por todo o corpo, tosse, coriza e conjuntivite. A vacina é fornecida pelo Ministério da Saúde e estará disponível gratuitamente nos postos de saúde municipais.

Em 2020, de acordo com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES, foram notificados 137 casos de sarampo. Em 2019, a SES registrou 333 casos da doença.