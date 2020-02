Rio - Um homem morreu após ser baleado, na madrugada deste domingo, em confronto com policiais militares na comunidade do Rebu, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio. O suspeito foi encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



De acordo com a PM, policiais militares do 14º BPM (Bangu) realizavam uma operação na comunidade quando homens armados disparam contra os PMs e houve confronto. Ainda segundo eles, com o homem foram apreendidos um fuzil, uma granada e um rádio comunicador.