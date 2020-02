Ordenamento urbano: fevereiro começa com ações da Seop nas zonas Sul e Oeste

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realiza, neste primeiro fim de semana do mês, diversas ações especiais de ordenamento nas zonas Sul e Oeste do Rio. Neste domingo (2), o Mutirão da Ordem Pública - força-tarefa de apoio à Operação Verão da Prefeitura - percorreu a orla do Recreio dos Bandeirantes e Grumari, coibindo irregularidades no comércio e no trânsito.

O planejamento operacional deste domingo conta ainda com operações no Humaitá, Ipanema e Leblon. No sábado, dia 1º, as equipes também atuaram em Copacabana, Leme, Ipanema (no entorno de grande evento) e Leblon, sempre envolvendo diversos órgãos municipais e com o apoio da Polícia Militar.



As atividades deste sábado resultaram na apreensão de 218 itens de ambulantes, como bebidas em garrafas de vidro (que têm venda proibida) e acessórios para celular.

Ainda na fiscalização do comércio, 12 estabelecimentos passaram por inspeção sanitária, recebendo nove intimações para adequações e quatro infrações, uma delas por falta de higiene.

Já no trânsito, foram aplicadas 73 infrações em veículos particulares, vans e kombis de transporte complementar, e táxi, com 27 remoções por estacionamento irregular e uma van irregular apreendida.



Os agentes atuaram ainda no atendimento à população em situação de rua. Ao todo, 21 pessoas foram abordadas, 12 delas em ação noturna com foco no acolhimento em Copacabana, Leme e Leblon, onde foram retiradas oito estruturas de barracas montadas nas areias das praias. Cerca de 200 kg de resíduos sólidos foram recolhidos.



Com integração da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, as ações contam com diversos órgãos municipais para atuação em várias frentes. Entre eles, Guarda Municipal e coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), Especial de Transporte Complementar (CETC), e de Cuidado e Prevenção às Drogas (CPD), órgãos da própria secretaria; coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), ligadas à Secretaria Municipal de Fazenda; Subsecretaria de Vigilância Sanitária; secretarias de Transportes (SMTR) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH); e Comlurb; além da Polícia Militar, no apoio.