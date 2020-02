Morre mãe atropelada

Morreu na madrugada de ontem Maria Janaína Lopes, de 32 anos, que estava internada Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, após ser atropelada com os dois filhos no Itanhangá, na Zona Oeste. No mesmo dia do acidente, há uma semana, a pequena Maria Luíza dos Santos Rodrigues, de um ano e dois meses, também morreu.

A mãe sofreu traumatismo craniano e o estado de saúde dela era considerado grave. Além delas, Francisco Matheus, de 7 anos, também acabou atropelado. Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto e está fora de perigo.

Danilo Marques Santos, 28, provocou o acidente e tentou fugir do local, mas foi preso em flagrante. No registro de ocorrência, feito na 16ª DP (Barra), consta que Danilo teria consumido bebida alcoólica. Ela vai responder por dois crimes: lesão corporal culposa qualificada e homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Familiares das vítimas disseram que Danilo foi liberado após pagar fiança.

"Ele não pode ficar solto porque vai voltar a fazer a mesma coisa com outras pessoas. Ele destruiu a minha família. O sonho da minha filha era ter uma menininha e ele tirou esse sonho", desabafou a avô materna Luíza dos Santos.