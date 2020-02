Rio tem registro de chuva forte e ruas alagadas

Rio - A cidade do Rio de Janeiro registrou chuva forte na noite deste domingo (2). De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, núcleos de chuva forte a muito forte permanecem atuando nas regiões de Madureira, Piedade e no entorno do Maciço da Tijuca.

Ainda de acordo com o Cor, o município entrou em estágio de atenção às 19h50 deste domingo.

Já a Defesa Civil informou que sirenes foram acionadas em seis comunidades: Borel, Jamelão, Andaraí, Arrelia e Nova Divinéia, todas na Tijuca, Zona Norte; e Comandante Luiz Souto, no Tanque, Zona Oeste.

Vale lembrar que a população pode se cadastrar para receber alertas de chuva. Para isso, basta enviar um SMS com o CEP para o número 40199, da Defesa Civil. A mensagem é gratuita.

Ruas alagadas

Segundo o Centro de Operações, diversas ruas ficaram alagadas por conta da chuva. Entre os lugares que apresentaram algum tipo de ocorrência estão: Avenida Maracanã, na altura da Rua Mata Machado; Rua Conde de Bonfim, altura das ruas Alm. Cochrane, José Higino e Uruguai; R. Haddock Lobo, altura da Rua Engº Abel; Av. Brasil, altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, sentido Centro; e Lagoa Borges de Medeiro, na altura do remo do Vasco.