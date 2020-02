Lava Lato prende promotor de Justiça que recebia propina de empresas de ônibus do Rio

Rio - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira, o promotor de Justiça Flávio Bonazza de Assis. Ele é acusado de ter recebido propina para vazar informações que beneficiavam empresas de ônibus investigadas. O promotor foi preso em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

operação Ponto Final, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio. Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio (Fetranspor). A prisão de Bonazza aconteceu no âmbito da, um dos desdobramentos dano Rio. A ação mira uma organização criminosa que atuava no setor de transportes públicos do estado , com a participação da

Preso, Bonazza foi levado para a Superintendência da PF, na Zona Portuária. Ele vai responder pelos crimes de organização criminosa e corrupção ativa e passiva.

R$ 60 MIL AO MÊS

O nome do Bonazza e de outras quatro pessoas surgiram na delação premiada de Lélis Teixeira, ex-presidente da Fetranspor. De acordo com Lélis, o promotor teria solicitado "pagamento mensal de R$ 60 mil em troca de 'tratamento especial' em processos de interesse do setor"'.

"O promotor prometeu tratar os empresários investigados de forma benevolente, tendo ainda deixado claro que faria o mesmo quando atuasse em futuras investigações que envolvessem interesses do setor", disse Lélis, em delação.

De acordo com o Ministério Público estadual (MPRJ), responsável pela acusação, os crimes foram cometidos entre junho de 2014 e março de 2016.