Rio - Um policial militar lotado no 12º BPM (Niterói) teve a residência invadida por criminosos, na manhã deste domingo, no bairro de Itaipuaçu, em Maricá. Os homens entraram mascarados na casa e chegaram a atirar contra o cachorro do militar.

Segundo a Polícia Militar, o PM reagiu atirando contra os criminosos, que fugiram. O cachorro não resistiu ao ferimento e morreu. A ocorrência foi encaminhada para a 82ª DP (Maricá).