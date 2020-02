Homem é encontrado morto no Centro de Niterói

Rio - Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, com marcas de tiros, na Rua Doutor Celestino, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Os policiais foram acionados na noite deste domingo por militares do 12º BPM (Niterói).

Segundo a PM, a área foi isolada e perícia da Polícia Civil foi acionada para a ação. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Os agentes fizeram uma perícia e informaram que buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a localizar os autores do crime.