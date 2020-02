Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com informações enviadas ao WhatsApp do DIA (98762-8248), no momento do crime, a vítima estava trabalhando em um lava jato da região quando homens em um carro fizeram os disparos.

Ainda não há informações de quem teria atirado, nem o motivo. Procurada, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Homicídios (DH) instaurou inquérito para apurar o fato e que diligências estão sendo feitas para encontrar os suspeitos do crime.