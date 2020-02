Comlurb lança campanha de reciclagem em praça da Zona Sul

Rio - O Rio Novo Olhar, programa coordenado pela Comlurb reunindo órgãos da Prefeitura e a iniciativa privada na recuperação de áreas degradadas, praças e espaços públicos de lazer, lançou, neste domingo, a campanha 'A Mágica da Reciclagem', e instalou novos brinquedos na Praça Almirante Júlio de Noronha, no Leme, Zona Sul do Rio. Além do show de simpatia do gari Renato Sorriso e do grupo Chegando de Surpresa, o evento contou com a presença da atriz Malu Mader, que passou pelo local e conversou para conhecer mais detalhes da campanha.



"Essa campanha é maravilhosa. Foi muito bacana receber a Malu Mader aqui. Ela ficou muito interessada em conhecer como tudo funciona. É um orgulho para nós que trabalhamos na Comlurb poder desenvolver esse trabalho", disse Jussara Macedo.



A Mágica da Reciclagem é uma campanha que arrecada tampinhas de refrigerante, suco ou água e plásticos tipo 2 (embalagens plásticas de produtos de limpeza, shampoo, condicionador), com o objetivo de incentivar a coleta seletiva, transformando esses materiais em brinquedos e mobiliários urbanos, que serão doados a praças de comunidades, ajudando a transformar a realidade de crianças e famílias, além de serem levados às cooperativas de catadores cadastradas à Comlurb, gerando emprego e renda aos cooperativados. A campanha conta com parceria da Cogumelo, empresa responsável pela transformação do material coletado em brinquedos e mobiliários de madeira plástica. Os condomínios que se mobilizarem e apoiarem o projeto também podem receber uma ecobag, cujo conteúdo será removido periodicamente pela Comlurb no dia da coleta seletiva.



O Rio Novo Olhar colocou um novo kit de brinquedos e mobiliários de madeira plástica, composto por um playground, uma gangorra, um jogo da velha e dois bancos, também recuperou e pintou os brinquedos já existentes no local (quatro escorregas, duas gangorras e um balanço), além de reinstalar o kit de Academia da Terceira Idade (ATI). Os trabalhos contaram com a parceria da Superintendência da Zona Sul. O superintendente Marcelo Maywald esteve presente.



Com esse espaço, já chega a 73 o número de praças e áreas degradadas e de lazer revitalizadas pelo Rio Novo Olhar desde o lançamento do programa, em março de 2017. O Programa está atuando atualmente em vários outros espaços de forma simultânea, entre eles, a Praça Trinas Fox, em Bangu, Praça Edmundo Bittencourt, em Copacabana, Praça Esmeralda e Praça Espera Feliz, em Inhoaíba.