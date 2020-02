Rio tem registro de chuva forte e ruas alagadas

Rio - Uma forte chuva atinge o Rio na noite desta segunda-feira e bolsões d'água são registrados por toda a cidade. O Centro de Operações da Prefeitura (COR) decretou estágio de atenção no município às 17h. Núcleos de chuva moderada a forte avançam da Baixada Fluminense para a Zona Norte e outro de chuva moderada se formou na Baía de Guanabara e segue em direção ao Centro e Tijuca. A previsão é de chuva moderada a forte nas próximas horas.



A chuva começou pela Zona Oeste e, entre 18h15 e 18h30, registros se intensificaram em Anchieta e chove muito forte (14,6 mm). A chuva também tem grande intensidade em Santa Teresa (16,8 mm), Laranjeiras (12,2 mm) e Bangu (6,8mm). Por conta da intensidade, um bolsão d'água afeta parcialmente o trânsito na Avenida Cesário de Melo, na altura da Estrada do Monteiro. Equipes da prefeitura foram acionadas para o local. Outro bolsão foi registrado na Avenida Presidente Kennedy, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

CAMPO GRANDE: bolsão d´água afeta parcialmente o trânsito na Av. Cesário de Melo, na altura da Estrada do Monteiro. Não force a passagem em vias alagadas, seja de carro ou a pé. Equipes da prefeitura já acionadas para atuar nesta ocorrência. #zonaoeste pic.twitter.com/nDEcmBKUyB — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 3, 2020

Ainda segundo o COR, bolsões também interditam parte da Rua do Catete, entre a Rua Andrade Pertence e a Pedro Américo; Avenida Gomes Freire, na altura da Rua do Senado; Rua da Constituição com a Rua República do Líbano; e a Rua dos Inválidos com a Rua da Relação. Equipes da prefeitura foram acionadas e se deslocam para os locais. A prefeitura recomenda que a população não force a passagem em vias alagadas, seja a pé ou de carro.

Recomendações:

. Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

. Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

. Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

. Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

. Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

. Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

. Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

. Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

. Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Forte chuva faz casa da Vila Kennedy e teto do Hospital de Acari desabarem

A forte chuva que caiu na noite de domingo (03) causou uma série de transtornos na cidade. Além de alagamentos e bolsões d'água que foram vistos em diversas regiões, uma casa desabou na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, assim como parte do teto do Hospital Municipal Raul Gazolla, em Acari, na Zona Norte.



O temporal também causou problemas no sistema de sinalização da SuperVia, fazendo com que os trens tivessem que aguardar ordem de circulação no trecho entre Deodoro e Central do Brasil. Isso fez com que os intervalos nos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri ficassem irregulares, até 9h, quando a operação voltou ao normal