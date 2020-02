Princesa brilha na Tijuquinha

Júlia Ferreira Rodrigues, de 9 anos, começou a desfilar na Tijuquinha do Borel com apenas 5 anos. No ano passado, conquistou o posto de princesa da bateria. Uma criança como tantas outras, não fosse por um detalhe: é neta do mestre Casagrande e filha de Thompson. "Com 7 anos ela já ficava sambando na frente da bateria. Aprendeu naturalmente", diz o pai. E não vai parar por aí. "Ela quer ser rainha da bateria na escola de adultos. E vai conseguir, porque é determinada como a mãe. Não desiste de nada!". O desfile das escolas mirins acontece na terça-feira de Carnaval, 25 de fevereiro, com entrada gratuita.

UNIDOS PELA TIJUCA

A bateria da Unidos da Tijuca, comandada pelo Mestre Casagrande desde 2008, é conhecida como 'Pura Cadência'. E não é para menos: ela lidera o ranking da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), tendo obtido as notas máximas nos últimos cinco anos. Mas o sucesso não é fruto apenas da habilidade do 'maestro' e os 272 ritmistas da escola, fundada em 1931. Tem a ver também com uma parceria em família.

Thompson Rodrigues Monteiro, filho de Casagrande, é um dos 15 diretores da bateria, responsável por três instrumentos: caixa, repique e surdo. Com apenas 28 anos, ele tem larga experiência. "Meu pai sempre me levou aos ensaios e com cinco anos toquei um instrumento pela primeira vez", conta Thompson, que estreou como ritmista com apenas 10 anos, tocando surdo de terceira. A direção foi assumida em 2014.

Casagrande fala do filho com brilho nos olhos. "Estudou, lê partitura, é completamente diferente. É o músico que eu não consegui ser", enaltece. "E não protejo mesmo. Pelo contrário, sou mais exigente com ele", completa.

Cantando com o coração

"A minha felicidade mora nesse lugar/Eu sou favela!!!/O samba no compasso é mutirão de amor/Dignidade não é luxo, nem favor". O refrão que promete levantar a galera é trecho de um samba que vai falar sobre arquitetura e urbanismo. Um dos responsáveis por emocionar a Sapucaí será o intérprete Wantuir Oliveira, que retornou à escola em 2019, depois de oito anos afastado. E não é só ele: compõe o time de cantores a filha, Wic Oliveira, de 23 anos, que estreia neste ano ao lado do pai — a escola será a quarta a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 24 de fevereiro. "Ela nasceu dentro do samba, a mãe também é cantora de Carnaval. Quando tinha 7 anos, levei para a quadra", relembra Wantuir.

Apesar de jovem, Wic tem um currículo invejável. Foi passista na São Clemente e já cantou na Portela, Beija-Flor, Estácio de Sá. Paralelamente, dedica-se ao funk, empresariada pelo DJ Dennis. "O Carnaval é o que eu amo, é onde nasci e cresci, mas eu tenho minha carreira fora também. O samba está na minha veia, na minha alma. O que sei musicalmente aprendi dentro do samba", emociona-se a cantora, que é mãe do pequeno Arthur.

