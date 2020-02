Homem é preso por falsa comunicação de crime e estelionato

Rio - Policiais da 22ª DP (Penha) prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira, um homem, de identidade não revelada, de 33 anos, pelo crimes de estelionato e falsa comunicação de crime. Segundo a polícia, ele tentava realizar um falso registro de roubo com o objetivo de receber um seguro bancário, mas a investigação do caso descobriu a o golpe.



Policiais encontraram com a suposta vítima, em revista pessoal, o cartão bancário que ele alegava ter sido roubado. O homem, então, confessou que tentava registrar ocorrência por um roubo inexistente com a intenção de receber a indenização do seguro.



Ainda segundo os policiais, ele admitiu que, em 2019, fez outro registro falso em uma delegacia e recebeu da seguradora a indenização.



A repressão às falsas comunicações de roubos aliada às investigações que identificaram assaltantes e grandes receptadores, e recuperaram mais de mil telefones celulares roubados ajudaram a fazer despencar os números dos crimes na região da Penha.



Segundo a Polícia Civil, em dezembro de 2019 o bairro registrou uma queda superior a 50% nos números de roubos de telefones celulares em relação ao mesmo mês do ano de 2018.