Suspeito de tentar matar turistas chilenos é preso

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat) prenderam, nesta segunda-feira, um homem ainda não identificado apontado como autor de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) contra dois turistas chilenos. A prisão aconteceu em Ipanema, quando o criminoso deixava a estação de metrô General Osório.



De acordo com os agentes da especializada, o crime aconteceu dia 4 de dezembro do ano passado, quando as vítimas caminhavam na Avenida Vieira Souto, em Ipanema. O preso e um comparsa roubaram os aparelhos celulares dos turistas, após esfaquearem as vítimas.

O outro suspeito, que também não foi identificado, segue sendo procurado pelos agentes.