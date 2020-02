Rio - Um homem foi morto e três pessoas baleadas, na manhã desta terça-feira, durante um ataque a tiros, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. O caso aconteceu por volta das 7h30 na Praça do Bandeirante, no bairro que leva o mesmo nome do local. A vítima fatal seria um mototaxista.

De acordo com as primeiras informações, criminosos armados passaram de carro pela praça e atiraram contra o local. Os baleados são um homem de 37 anos, que levou um tiro na boca, e duas mulheres, uma de 34 e outra de 48.

Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

A polícia investiga as motivações do ataque e tenta descobrir quem são autores.