Estação do BRT em Santa Cruz é reaberta após atos de vandalismo

Rio - A estação Curral Falso, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, voltou a funcionar normalmente nesta terça-feira. Segundo o BRT, foi reaberta às 4h após o término das obras de recuperação.A concessionária precisou fechar a estação, no dia 24 de janeiro, após um homem, não identificado, invadir o local com um pé de cabra e depredar a bilheteria do local.