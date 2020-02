Incêndio atinge sete caminhões-tanque próximo à Reduc

Rio - Um incêndio, na madrugada desta terça-feira, atingiu sete caminhões-tanque, que estavam próximos da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), na Baixada Fluminense. O incidente aconteceu por volta das 3h30, em uma área de acostamento às margens do km 113 no sentido Petrópolis da Rodovia Washington Luís (BR-040).

O Corpo de Bombeiros e o plano de emergência do polo de Duque de Caxias foram acionados e controlaram as chamas. Empresas que atuam na região também disponibilizaram equipamentos e suporte operacional para o combate ao incêndio. Não há informações de feridos.

Galeria de Fotos Incêndio envolveu sete veículos Reprodução / Internet Incêndio envolveu sete veículos Reprodução / Internet Incêndio envolveu sete veículos Reprodução / Internet Incêndio envolveu sete veículos Reprodução / Internet Incêndio envolveu sete veículos Reprodução / Internet

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho da rodovia ficou interditado até meados das 4h30. Por volta das 11h, os bombeiros ainda permaneciam no local para o trabalho de rescaldo. As causas do incidente ainda não foram divulgadas.



"Não houve paralisação nas operações das bases de distribuição do polo e não há impacto no abastecimento de combustíveis", informou a distribuidora Raízen, que participou do combate às chamas.

Vídeos que circulam na Internet mostram o momento em que o fogo atingiu os caminhões; confira!