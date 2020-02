Dois homens são presos acusados de matar jovem a tiros em Magé

Rio - Dois homens foram presos, na manhã desta segunda feira, no Parque São Jorge, no bairro de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense, acusados do assassinato de um jovem no mesmo bairro, ocorrido no final de 2018.

As prisões foram realizados por policiais da 65ª DP (Magé), em cumprimento a mandados judiciais pelo crime de homicídio qualificado. Os nomes deles, com idades de 36 e 21 anos, não foram revelados. Eles foram encaminhados para o sistema prisional.

As investigações da polícia apontam que o assassinato tem características de atividade de um grupo de extermínio. Outros dois envolvidos no crime foram identificados, mas ainda não foram presos.