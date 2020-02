Polícia captura homem acusado de matar o tio com golpes de enxada

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) prenderam, nesta segunda-feira, o homem apontado como autor do assassinato do próprio tio. A vítima, identificada como José Carlos Cruz Silvestre, foi morto com golpes de enxada, dentro de casa, no bairro Retiro, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Crime aconteceu na noite de domingo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12ºBPM (Niterói) foram acionados e ao chegarem no local, uma pessoa foi encontrada caída no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada e constatou a morte de José Carlos.

A Polícia Civil informou que o homem foi atacado durante uma discussão com o sobrinho. Segundo o delegado Bruno Reis, responsável pela investigação, o crime teria sido motivado após a vítima dizer ao autor que ele não era "sujeito homem".